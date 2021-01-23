Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Річний тираж хорватського гіперкара розкупили ще до його прем'єри

  • 2
Гіперкарів Rimac C_Two розкупили на рік наперед - фото 1
Гіперкарів Rimac C_Two розкупили на рік наперед

Глава хорватського виробника електрогіперкарів Rimac Мате Рімац розповів у фейсбуці, що на перспективний гіперкар C_Two вже зібрано попередніх замовлень на рік вперед. І це при тому, що автівку офіційно ще не представили.

Як повідомив Мате Рімац на своїй сторінці у фейсбуці, новий гіперкар з електричною силовою установкою, відомий під кодовою назвою C_Two, уже зібрав значний портфель попередніх замовлень. Щоб побудувати усі замовлені машини, потрібно цілий рік виробництва.

Це цікаво: Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло

Примітно, що річний тираж електрогіперкара Rimac хорватському виробникові вдалося розпродати ще до прем'єри серійної версії автомобіля, якому навіть не придумали офіційну назву.

Річний тираж хорватського гіперкара розкупили ще до його прем'єри - фото 444517

Що я можу сказати, так це те, що ми вже розпродали весь обсяг виробництва щонайменше на рік вперед, – написав Рімац.

За словами глави Rimac, у нього давно була мета досягти такої популярності електричних гіперкарів, щоб обсяг зібраних замовлень щонайменше на 12 місяців випереджав їх виробництво. Автомобіль, прототип якого отримав назву C_Two, планується випустити тиражем у 150 екземплярів, але за який час вони будуть побудовані, невідомо.

Something I wanted to clear up for a long time. During an interview with our Head of Sales a couple of years ago, a...

Опубліковано Mate Rimac Понеділок, 18 січня 2021 р.

Модель отримає чотири електромотори сумарною потужністю 1914 кінських сил, які розганяють купе з місця до 100 кілометрів на годину за 1,97 секунди. Заявлений запас ходу на одній зарядці складе 650 кілометрів по циклу NEDC.

Читайте також: Покупці Mustang Mach-E ще не отримали свої авто: Ford заявляє про проблеми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
  • 21 cічня, 08:28
  • 270
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 8982
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2429
Загрузка...
Новини