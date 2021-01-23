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Річний тираж хорватського гіперкара розкупили ще до його прем'єри
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Глава хорватського виробника електрогіперкарів Rimac Мате Рімац розповів у фейсбуці, що на перспективний гіперкар C_Two вже зібрано попередніх замовлень на рік вперед. І це при тому, що автівку офіційно ще не представили.
Як повідомив Мате Рімац на своїй сторінці у фейсбуці, новий гіперкар з електричною силовою установкою, відомий під кодовою назвою C_Two, уже зібрав значний портфель попередніх замовлень. Щоб побудувати усі замовлені машини, потрібно цілий рік виробництва.
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Примітно, що річний тираж електрогіперкара Rimac хорватському виробникові вдалося розпродати ще до прем'єри серійної версії автомобіля, якому навіть не придумали офіційну назву.
Що я можу сказати, так це те, що ми вже розпродали весь обсяг виробництва щонайменше на рік вперед, – написав Рімац.
За словами глави Rimac, у нього давно була мета досягти такої популярності електричних гіперкарів, щоб обсяг зібраних замовлень щонайменше на 12 місяців випереджав їх виробництво. Автомобіль, прототип якого отримав назву C_Two, планується випустити тиражем у 150 екземплярів, але за який час вони будуть побудовані, невідомо.
Модель отримає чотири електромотори сумарною потужністю 1914 кінських сил, які розганяють купе з місця до 100 кілометрів на годину за 1,97 секунди. Заявлений запас ходу на одній зарядці складе 650 кілометрів по циклу NEDC.
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