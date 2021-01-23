Річний тираж хорватського гіперкара розкупили ще до його прем'єри

Глава хорватського виробника електрогіперкарів Rimac Мате Рімац розповів у фейсбуці, що на перспективний гіперкар C_Two вже зібрано попередніх замовлень на рік вперед. І це при тому, що автівку офіційно ще не представили.

Як повідомив Мате Рімац на своїй сторінці у фейсбуці, новий гіперкар з електричною силовою установкою, відомий під кодовою назвою C_Two, уже зібрав значний портфель попередніх замовлень. Щоб побудувати усі замовлені машини, потрібно цілий рік виробництва.

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Примітно, що річний тираж електрогіперкара Rimac хорватському виробникові вдалося розпродати ще до прем'єри серійної версії автомобіля, якому навіть не придумали офіційну назву.

Що я можу сказати, так це те, що ми вже розпродали весь обсяг виробництва щонайменше на рік вперед, – написав Рімац.

За словами глави Rimac, у нього давно була мета досягти такої популярності електричних гіперкарів, щоб обсяг зібраних замовлень щонайменше на 12 місяців випереджав їх виробництво. Автомобіль, прототип якого отримав назву C_Two, планується випустити тиражем у 150 екземплярів, але за який час вони будуть побудовані, невідомо.

Something I wanted to clear up for a long time. During an interview with our Head of Sales a couple of years ago, a... Опубліковано Mate Rimac Понеділок, 18 січня 2021 р.

Модель отримає чотири електромотори сумарною потужністю 1914 кінських сил, які розганяють купе з місця до 100 кілометрів на годину за 1,97 секунди. Заявлений запас ходу на одній зарядці складе 650 кілометрів по циклу NEDC.

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