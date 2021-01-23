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Покупці Mustang Mach-E ще не отримали свої авто: Ford заявляє про проблеми
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Компанія Ford затримує постачання чергової партії електричних кросоверів Mustang Mach-E американським дилерам, щоб провести якісь додаткові перевірки якості.
Продажі першої в історії Ford моделі з електричною силовою установкою – кросовера Mustang Mach-E – стартували у самому кінці 2020 року. Деякі щасливчики вже встигли отримати свої електрокари.
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Однак, як повідомляє видання Electrek, постачання чергової партії з кількох сотень примірників електричних "Мустангів" відкладене щонайменше на місяць через проблеми з якістю, які виникли. Виробникові потрібен час, щоб провести додаткові перевірки та за необхідності усунути всі дефекти.
У компанії запевняють, що для них надзвичайно важлива якість автомобілів
Чим конкретно викликана необхідність проведення додаткових перевірок якості, не повідомляється. Глава підрозділу концерну з випуску електромобілів Даррен Палмер на питання журналістів відповів, що якість – одна з переваг Mustang Mach-E перед конкурентами. І, недвозначно натякаючи на Tesla, додав, що в електрокросовера Ford кузовні деталі встановлені рівно та не відрізняються по кольору, в автомобіля не відвалюються бампери та дах, а дверні ручки не примерзають на морозі.
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