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Не минуло й п'яти років: Tesla відкрила бронювання електровантажівки Semi
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Компанія Tesla нарешті відкрила бронювання електровантажівок Semi. Зауважимо, що їх представили ще у 2017 році.
Як розповідають у Cnet, Tesla Semi – один із транспортних засобів, на які очікують упродовж кількох років. І нарешті в компанії Ілона Маска почали приймати замовлення та збирати депозити від охочих отримати її.
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Але варто розуміти, що можливість бронювати Tesla Semi не тотожна з тим, що електровантажівку дуже скоро випустять. Зауважимо, що на Model 3 довелося зачекати не один рік. Те ж стосується Cybertruck. Люди, які вклали символічну суму на пікап, досі його не отримали.
У випадку з Tesla Semi необхідно покласти на депозит 5 тисяч доларів. Після цього необхідно здійснити банківський переказ на суму 15 тисяч доларів упродовж 10 днів від моменту первинного платежу. Якщо є бажання придбати не одну вантажівку, то за кожну наступну потрібно буде додати на депозитний рахунок по 20 тисяч доларів.
Зауважимо, що кошти можна повернути. Принаймні доти, поки покупець не підпише фактичну угоду про покупку транспортного засобу.
Нагадаємо, що Tesla Semi представили ще у 2017 році. Обіцяли випустити її у продаж у 2019 році. Але за вікном уже майже минула перша половина 2022 року, а віз і нині там.
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