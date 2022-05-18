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Не минуло й п'яти років: Tesla відкрила бронювання електровантажівки Semi

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Tesla уже збирає кошти на вантажівку Semi - фото 1
Tesla уже збирає кошти на вантажівку Semi

Компанія Tesla нарешті відкрила бронювання електровантажівок Semi. Зауважимо, що їх представили ще у 2017 році.

Як розповідають у Cnet, Tesla Semi – один із транспортних засобів, на які очікують упродовж кількох років. І нарешті в компанії Ілона Маска почали приймати замовлення та збирати депозити від охочих отримати її.

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Але варто розуміти, що можливість бронювати Tesla Semi не тотожна з тим, що електровантажівку дуже скоро випустять. Зауважимо, що на Model 3 довелося зачекати не один рік. Те ж стосується Cybertruck. Люди, які вклали символічну суму на пікап, досі його не отримали.

У випадку з Tesla Semi необхідно покласти на депозит 5 тисяч доларів. Після цього необхідно здійснити банківський переказ на суму 15 тисяч доларів упродовж 10 днів від моменту первинного платежу. Якщо є бажання придбати не одну вантажівку, то за кожну наступну потрібно буде додати на депозитний рахунок по 20 тисяч доларів.

Не минуло й п'яти років: Tesla відкрила бронювання електровантажівки Semi - фото 505553

Зауважимо, що кошти можна повернути. Принаймні доти, поки покупець не підпише фактичну угоду про покупку транспортного засобу.

Нагадаємо, що Tesla Semi представили ще у 2017 році. Обіцяли випустити її у продаж у 2019 році. Але за вікном уже майже минула перша половина 2022 року, а віз і нині там.

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