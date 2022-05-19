Камери фіксації порушень ПДР знову працюють в Україні – МВС

Камери фіксації порушень правил дорожнього руху відновлюють свою роботу в Україні та повертають порядок на автошляхах. Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

У МВС підтвердили, що камери, які фіксують порушення ПДР відтепер знову розпочали свою роботу. Цю інформацію озвучив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час прямого ефіру.

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Він проінформував українців про процес запуску камер відеофіксації порушень ПДР.

Також Євгеній Єнін повідомив, що ця система добре працювала до початку широкомасштабної російської агресії, а недотримання швидкісного режиму є причиною номер один аварій у нашій країні, зокрема, й із людськими жертвами.

"Саме тому прийшов час повернутися в цьому аспекті до загальноприйнятих правил і зберегти в такий спосіб життя громадян України. У поточний момент ситуація на дорогах поволі повертається до норми. Водночас ми пам'ятаємо перші дні після початку повномасштабної російської агресії, коли світлофори на дорогах Києва були відключені та після того, як вони знову запрацювали – скільки водіїв і далі нехтували їхніми сигналами", – зазначив Євгеній Єнін.

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