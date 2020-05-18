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Рибалки виловили рибу вагою 280 кг: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / asiaone

У малайзійському штаті Саравак рибалкам вдалося виловити з ріки прісноводного хвостокола розміром чотири метри і вагою у 280 кілограмів!

Риба хвостокол належить до виду Urogymnus polylepis. Риба піймалася в сітку, встановлену рибалками, які, за їхніми словами, вчотирьох витягали хвостокола протягом півтори години.

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Urogymnus polylepis водяться в басейнах великих річок Індокитаю і Борнео. На хвості риби є зазубрений шип довжиною до 38 сантиметрів, здатний пробити кістку людини. "Ми півтори години боролися з опірним хвостоколом, перш ніж нарешті змогли забрати його з собою на рибальський причал в Лінду", – стверджує рибалка.

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Джерело: asiaone
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