Цей качур з Австралії показує, як потрібно проводити карантин: кумедні відео

Цей качур показує, як треба проводити карантин

Якщо вам здається, що на карантині ви стали активнішими та більше встигаєте, то вам тільки здається. Просто гляньте на нашого нового героя. От він точно тямить в тому, як поводитися під час самоізоляції.

З самого дитинства селезень Тіддлз з Австралії живе з деформацією хребта. Йому важко пересуватися. Якщо птах випадково впаде, то, швидше за все, вже не зможе підвестися без сторонньої допомоги.

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Але у Тіддлза є турботливий опікун Алісія, і вона робить все, щоб селезневі було комфортно. Алісія бере його у подорожі і взагалі всіляко розважає. Під час карантину стало складніше виходити з дому. На щастя, у Тіддлза є інтернет.

Так Тіддлз дізнався про коронавірусні новини з Італії:

Погортав інстаграм і з'ясував, чим займаються його друзі на карантині:

І подивився на опосумів, за якими зазвичай спостерігає в реальному житті:

Ну, а домашньому офісу Тіддлза, мабуть, позаздрить кожен:

Узагалі карантин у Тіддлза проходить не так вже й погано – він катається на пенні-борді:

Їсть панкейки:

Приміряє смокінги (ось тільки йти поки нікуди):

І вдає з себе Дарта Вейдера:

Будьте як Тіддлз. Проводьте карантин весело та з користю ;)

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