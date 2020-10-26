Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Раки-мутанти, які здатні клонуватися, захопили кладовище у Бельгії

  • 67
Раки-мутанти, які здатні клонуватися, захопили кладовище у Бельгії - фото 1

Кладовище бельгійського міста Антверпена заполонили раки-мутанти втікачі. Особин вже сотні, але незабаром їх може стати ще більше – вони відрізняються високою плодючістю.

Йдеться про мармурові раки Procambarus virginalis, яких у 1990-х вивели німецькі селекціонери для комерційних цілей. Особливість виду в тому, що всі його особини – самки, здатні самостійно відтворювати генетично ідентичне потомство, тобто власних клонів.

І ще: В Італії народилося цуценя з зеленою шерстю: воно дуже миле

Раки-мутанти, які здатні клонуватися, захопили кладовище у Бельгії - фото 432023

Раки цього виду живуть на суші, де закопуються на глибину в 1 метр, і в воді, мають довжину 10 сантиметрів, їдять будь-яку рослинність. Поширення цих членистоногих може нашкодити місцевим екосистемам, вважають експерти.

При цьому виловити всіх раків неможливо, вважає Кевін Шерс з Фламандського інституту вивчення природи і лісів. "Це все одно, що намагатися вичерпати океан наперстком", – сказав він. Як саме раки потрапили на волю – невідомо. Шерс припустив, що хтось, швидше за все, тримав цих тварин вдома, а потім випустив їх.

Раки Procambarus virginalis придатні для їжі, але через ненажерливість виду його заборонили розводити на території ЄС і деяких американських штатів.

Раки-мутанти, які здатні клонуватися, захопили кладовище у Бельгії - фото 432022

Читайте також: Фермери Європи та США пропонують обніматися з коровами, щоб знизити рівень стресу

Джерело: telegraph
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 75343
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 306
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 833
Загрузка...
Новини