Раки-мутанти, які здатні клонуватися, захопили кладовище у Бельгії

Кладовище бельгійського міста Антверпена заполонили раки-мутанти втікачі. Особин вже сотні, але незабаром їх може стати ще більше – вони відрізняються високою плодючістю.

Йдеться про мармурові раки Procambarus virginalis, яких у 1990-х вивели німецькі селекціонери для комерційних цілей. Особливість виду в тому, що всі його особини – самки, здатні самостійно відтворювати генетично ідентичне потомство, тобто власних клонів.

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Раки цього виду живуть на суші, де закопуються на глибину в 1 метр, і в воді, мають довжину 10 сантиметрів, їдять будь-яку рослинність. Поширення цих членистоногих може нашкодити місцевим екосистемам, вважають експерти.

При цьому виловити всіх раків неможливо, вважає Кевін Шерс з Фламандського інституту вивчення природи і лісів. "Це все одно, що намагатися вичерпати океан наперстком", – сказав він. Як саме раки потрапили на волю – невідомо. Шерс припустив, що хтось, швидше за все, тримав цих тварин вдома, а потім випустив їх.

Раки Procambarus virginalis придатні для їжі, але через ненажерливість виду його заборонили розводити на території ЄС і деяких американських штатів.

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