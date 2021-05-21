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Науковці зафіксували новий рекорд швидкості польоту птахів
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Шведські біологи, використовуючи нову технологію геолокації, зафіксували рекордні швидкості переміщення стрижів по планеті. Нові дані перевершують найсміливіші прогнози вчених.
Стрижі відомі як одні з найшвидших птахів. Більшу частину свого життя, за винятком коротких періодів розмноження, вони проводять в повітрі. Раніше науковці вважали, що під час міграції стрижі можуть долати рекордну для птахів відстань – до 500 кілометрів на день. Але виявилося, що ця цифра сильно занижена, пише EurekAlert!.
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Дослідники з Лундського університету в Швеції з'ясували, що 570 кілометрів на день – це середній показник швидкості переміщення звичайних стрижів. Максимальна ж швидкість, зафіксована в дослідженні, склала понад 830 кілометрів на день протягом дев'яти днів поспіль.
Ми виявили, що звичайні стрижі, які гніздяться у північній частині європейського гніздового ареалу, роблять найшвидші міграції, зареєстровані досі. При цьому, схоже, вони розвивають таку високу швидкість на значних відстанях – в середньому близько 8000 кілометрів в одну сторону, – каже керівниця дослідження Сюзанна Окессон.
Стрижі перебувають у стані безперервного польоту до 10 місяців в році, але рекордні перельоти припадають на період весняної міграції, коли птахи практично не витрачають час на пошук їжі, використовуючи стратегію харчування в польоті або під час коротких зупинок для відпочинку.
Крім цього, дослідники з'ясували, що під час тривалих переміщень ці пернаті розвивають швидкість до 9 метрів на секунду.
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