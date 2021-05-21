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Науковці зафіксували новий рекорд швидкості польоту птахів

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Стрижі - фото 1
Стрижі / eden.uktv

Шведські біологи, використовуючи нову технологію геолокації, зафіксували рекордні швидкості переміщення стрижів по планеті. Нові дані перевершують найсміливіші прогнози вчених.

Стрижі відомі як одні з найшвидших птахів. Більшу частину свого життя, за винятком коротких періодів розмноження, вони проводять в повітрі. Раніше науковці вважали, що під час міграції стрижі можуть долати рекордну для птахів відстань – до 500 кілометрів на день. Але виявилося, що ця цифра сильно занижена, пише EurekAlert!.

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Дослідники з Лундського університету в Швеції з'ясували, що 570 кілометрів на день – це середній показник швидкості переміщення звичайних стрижів. Максимальна ж швидкість, зафіксована в дослідженні, склала понад 830 кілометрів на день протягом дев'яти днів поспіль.

Науковці зафіксували новий рекорд швидкості польоту птахів - фото 460410

Ми виявили, що звичайні стрижі, які гніздяться у північній частині європейського гніздового ареалу, роблять найшвидші міграції, зареєстровані досі. При цьому, схоже, вони розвивають таку високу швидкість на значних відстанях – в середньому близько 8000 кілометрів в одну сторону, – каже керівниця дослідження Сюзанна Окессон.

Стрижі перебувають у стані безперервного польоту до 10 місяців в році, але рекордні перельоти припадають на період весняної міграції, коли птахи практично не витрачають час на пошук їжі, використовуючи стратегію харчування в польоті або під час коротких зупинок для відпочинку.

Крім цього, дослідники з'ясували, що під час тривалих переміщень ці пернаті розвивають швидкість до 9 метрів на секунду.

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