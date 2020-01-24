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Риба стрибнула в човен і наскрізь проткнула рибалці шию: фотофакт

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Рибалка - фото 1
Рибалка / mirror

Біля індонезійського острова Бутон риба стрибнула в рибальський човен, проткнула шию 16-річному хлопцю і скинула його за борт.

Мухаммад Ідул ловив рибу, коли раптово з води почали вистрибувати саргани. Одна з риб атакувала підлітка. Вона встромила свою довгу гостру щелепу йому в шию, проткнула її наскрізь. Рибак випав з човна.

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Хлопчикові вдалося допливти до берега. З рибиною в шиї він зумів дістатися будинку. Його відразу ж відвезли в найближчу лікарню. У місцевій лікарні не було потрібного обладнання, тому Ідула перевезли в інший госпіталь, де провели успішну операцію.

Сарган – морська риба з довгим тулубом і витягнутою щелепою. В середньому, саргани досягають 75 сантиметрів у довжину, їх вага трохи більша від одного кілограма. Сарган може вистрибувати з води зі швидкістю до 60 км/год.

Риба стрибнула в човен і наскрізь проткнула рибалці шию: фотофакт - фото 381986

Риба стрибнула в човен і наскрізь проткнула рибалці шию: фотофакт - фото 381987

Риба стрибнула в човен і наскрізь проткнула рибалці шию: фотофакт - фото 381988

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Джерело: mirror
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