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Риба не допомогла: у древніх мумій виявили ознаки атеросклерозу
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Дослідники з медичної організації Ascension Healthcare в Мілуокі вивчили чотири мумії інуїтів, взятих з колекцій Музею археології та етнології Пібоді в Кембриджі. Метою команди було з'ясувати, як дієта, якої дотримувалися мисливці з Гренландії понад 500 років тому, позначалася на їх судинах.
Атеросклероз – судинне захворювання, при якому в артеріях відкладаються деякі ліпопротеїни та холестерин в формі атероматозних бляшок. Потім починаються склерозування судини (розростання сполучної тканини) і кальцинування стінок. У результаті артерія може закупоритися, а людина – померти. На сьогодні це захворювання належить до числа провідних серед причин смерті у розвинених країнах. Його причини, як правило, комплексні, і в їх число входить неправильне харчування.
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Уявлення про те, що атеросклероз – продукт сучасного способу життя і його можна повністю вилікувати або запобігти за допомогою дієт, наближених до режиму харчування древніх людей до появи землеробства, – не має під собою доказових підстав, проте спливає в різних варіаціях із завидною регулярністю. Більш ранні праці вже знаходили ознаки атеросклерозу у мумій віком понад 6000 років, проте нове дослідження, по-перше, вивчає останки людей, максимально наближених за способом життя до стародавньої людини, а по-друге, перевіряє також теорію про цілющість вживання природних форм омега 3 проти атеросклерозу.
Спосіб життя інуїтів, чиї останки вивчали автори опублікованої в JAMA Network Open статті, був традиційним і мало відрізнявся від того, який вели в подібних умовах багато спільнот древніх мисливців. Вони мешкали в хатинах з каменю, китової кістки та шкури тюленя і полювали на каяків зі списами, луками і стрілами. Їх традиційна здобич – риба, птахи, морські ссавці, а також карибу. Через велику кількість риби їх дієта, на думку вчених, ймовірно, була багата омега-3 жирними кислотами.
За допомогою дослідження кісток і зубів мумій вчені визначили їх стать і вік на момент смерті. Це були двоє чоловіків і дві жінки у віці від 18 до 30 років. Дослідники використовували комп'ютерний томограф, щоб детально вивчити і проаналізувати стан їх судин. У команді були лікарі, які спеціалізуються на інтерпретації сканування муміфікованих останків.
Попри їхній спосіб життя, у трьох з чотирьох мумій була виявлена так звана кальцифікована атерома – скупчення бляшок жирової речовини в артеріях. Вони відповідали подібним відкладенням у звичайних людей з атеросклерозом. Отримані дані свідчать про те, що дієта і фізична активність не можуть гарантувати здорові артерії.
Дослідники відзначають, що складний характер атеросклерозу не дає можливості точно визначити, який внесок у стан судин інуїтів вносили різні обставини їхнього життя. З одного боку, їх дієта і активність, а також відсутність промислового забруднення повинні були мати загальний профілактичний ефект для стану здоров'я, але з іншого, могли бути додаткові фактори. Наприклад, прискорити відкладення бляшок міг дим від багать.
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