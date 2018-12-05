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Риба може зігріти організм у морози
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На думку дієтологів, риба вкрай важлива у зимовому меню.
Копчений лосось. Одна з основних проблем у холодну погоду – це шкода, яку вона завдає нашій шкірі. Але копчений лосось і його активне споживання можуть зменшити цю шкоду. Омега-3 і омега-6 жирні кислоти відіграють найважливішу роль в підтримці структури і молодості шкіри. Споживання жирних кислот підтримає бар'єрні функції шкіри і попередить втрату вологи.
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Жирна риба. Жирну рибу і яєчні жовтки дієтологи радять нам додати ще до осіннього раціону. У жирній рибі містяться кислоти омега-3 – трохи вище ми вже розповідали, чому взимку без них не обійтися. Та й в принципі без них нашому організму важко.
А ще кориця. Кориця – спеція, корисна не тільки для тих, хто дбає про здоров'я, а й для тих, хто планує з'їсти все, що буде на святковому столі у новорічну ніч. Вона підсилює метаболізм і допомагає травленню, діючи таким чином, що їжа перетравлюється швидше. І, звичайно, кориця дивовижно пахне.
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