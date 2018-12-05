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Лікарі пояснили, чому бажано регулярно їсти капусту

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Броколі містить специфічний фітохімічний глюкарафані - фото 1
Броколі містить специфічний фітохімічний глюкарафані / Zira

Названі найкращі продукти для профілактики онкозахворювань.

Всього існує три рекомендовані групи суперпродуктів для профілактики онкозахворювань. Вони включають в себе фрукти, овочі і цільнозернові продукти. Деякі продукти з цієї групи містять фітохімікати – з'єднання, вироблені рослинами, здатні протистояти вільним радикалам.

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Розглянемо найсильніші продукти, які дійсно будуть ефективною профілактикою онкозахворювань.

Броколі

Броколі містить специфічний фітохімічний глюкарафані, який допомагає нейтралізувати хімічні речовини, що викликають рак (дослідження показують, що паростки надають найбільшу кількість цих елементів). До речі, для всіх, хто не є фанатом цього продукту, радимо додавати до нього часник або гірчицю для поліпшення смакових якостей. Цей продукт також дуже корисний у боротьбі з раковими клітинами.

Кале (кучерява капуста)

Німецькі вчені з університетів Ольденбурга і Бремена досліджувала склади 40 різних сортів капусти на предмет вмісту глюкозинолатів. Це природні сірчисті речовини, які під час нарізки капусти перетворюються на гірчичні. Крім того, що вони надають гіркоту в смаку, вони також є чудовим захистом від раку грудей. За результатами дослідження стало відомо, що найбільше гірчичної олії виділяє саме кале.

Листова капуста (кале): корисні властивості - фото 293485
Листова капуста (кале): корисні властивості

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