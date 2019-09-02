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Серіал Кріпосна

Ріанну жорстко критикують за напівголий знімок

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Спокуслива Rihanna - фото 1
Спокуслива Rihanna / fashionunited

Американська співачка і модельєр Rihanna знялася у пікантній фотосесії, рекламуючи нову колекцію білизни власного бренду Savage x Fenty.

Знімками зірка поділилася на сторінці марки в Instagram.

І ще: Спокуслива Rihanna знялася для популярного журналу

На фото 31-річна Ріанна знялася в коричневому бюстгальтері із золотистим леопардовим принтом і у легінсах з такого ж матеріалу. На одному з кадрів співачка позує біля дзеркала спиною до камери.

У коментарях до фотографій багато покупниць plus size розмірів накинулися на зірку з критикою, оскільки це вбрання не доступне в такому розмірі. Одна з шанувальниць закликала перестати прикидатися "бодіпозитивним брендом", оскільки вибір plus size моделей менший, аніж маленьких розмірів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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