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Дівчина-боєць ММА показала ефектне сальто в басейн: відео

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Пейдж Ванзант - фото 1
Пейдж Ванзант / instagram

Боєць змішаного стилю ММА, американка Пейдж Ванзант продемонструвала сальто в басейн. Роликом дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, як Пейдж Ванзант стоїть на краю басейну спиною до нього і у якийсь момент наважилася на трюк. А сповільнена зйомка у деталях показала сальто назад у виконанні спортсменки. Вона занурилася у воду, зробивши в повітрі один оборот.

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Дівчина була одягнена у спокусливий роздільний купальник з леопардовим принтом, який вигідно підкреслив апетитні форми красуні. Фанати високо оцінили фізичні здібності спортсменки і її фігуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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