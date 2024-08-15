Ріанна відновлює кар'єру: співачка випустить новий альбом після 9-річної паузи

Популярна виконавиця Ріанна повертається на сцену після перерви, яка тривала з 2016 року. Наступного року вона презентує новий альбом та планує світовий тур.

Велике повернення Ріанни планувалося на 2023 рік в межах шоу на Супербоулі, однак тоді співачка завагітніла другою дитиною. Про це пише The Sun.

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Як йдеться у виданні, зараз 36-річна барбадоська виконавиця веде переговори щодо масштабного світового туру, який може відбутися у 2025 році. Окрім цього, суперзірка стане хедлайнеркою музичного фестивалю Glastonbury наступного літа.

Також Ріанна готує для шанувальників найочікуваніший сюрприз: свій новий альбом, перший від 2016 року. Це буде її дев'ята платівка.

Очікування нового альбому Ріанни вже нагадувало нескінченний жарт, але скоро воно нарешті закінчиться. За ці роки було записано так багато пісень з безліччю різних людей. Вона пройшла шлях від попмузики до регі, хіп-хопу та всього між ними. Але оскільки вона хоче, щоб це звучало свіжо, і через те, де перебуває Ріанна в її житті, практично все було скасовано, – прокоментував музичний інсайдер.

Він розповів, що багато пісень Ріанні довелося переробляти, а деякі взагалі прибрати з альбому.

Я зараз відкриваю для себе музику заново. Я дуже довго працювала над альбомом і задоволена більшістю матеріалу, який у нас є, але не збираюся випускати його, поки остаточно не завершу. Моя нова музика — дуже хороша. Я вже відчуваю, що зможу зробити хіти, – коментує Ріанна.

Попри те, що останній альбом Ріанна випустила дев'ять років тому, у 2022 році вийшла її лірична пісня "Lift Me Up" – саундтрек до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Ріана

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