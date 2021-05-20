A$AP Rocky підтвердив свій роман зі співачкою Ріанною

Репер A$AP Rocky став головним героєм нового випуску журналу GQ. У заголовку матеріалу музиканта назвали "найкрасивішим чоловіком з нині живих". А ще, завдяки цій зйомці, підтвердилися чутки про його роман зі співачкою Ріанною.

В інтерв'ю виданню A$AP Rocky підтвердив чутки про роман з Ріанною.

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"Вона кохання всього мого життя. Моя леді. Це так прекрасно, коли у тебе є та сама. Вона одна цінніша за мільйон інших подружок", – сказав репер.

Автор матеріалу, Семюел Хайн, розповів про те, що як тільки пролунало її ім'я, A$AP Rocky миттєво засяяв.

Музикант також поділився інформацією про новий альбом. Він буде називатися "All Smiles". Реліз уже готовий на 90%. Ключовим креативним компаньйоном, який допомагає виконавцю у роботі над релізом, став музикант і засновник групи The Smiths Морріссі. Він працював над текстами та продакшеном.

Нагадаємо, раніше Slowthai й A$AP Rocky випустили кліп на спільний трек "MAZZA". У ньому музиканти переживають бед-тріп і перебувають у дещо божевільній атмосфері.

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