Резюме Стіва Джобса пішло з молотка за 222 тисячі доларів: як виглядає анкета засновника

Резюме співзасновника Apple Стіва Джобса, яке написане у 1973 році, продали на аукціоні Charterfields за 222,2 тисячі доларів. Торги завершилися вдень 24 березня.

У резюме Джобс розповідає про свій досвід роботи з "комп'ютерами і калькуляторами", а також про можливості в області електронних технологій і цифрового проєктування. Крім цього, Джобс підкреслив, що цікавиться англійською літературою.

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Передбачається, що Джобс заповнив анкету в той час, коли кинув навчання в Reed College в Портленді. Через рік він влаштувався в Atari на посаду технічного фахівця, де також працював Стів Возняк. У 1976 році вони заснували компанію Apple.

В описі зазначено, що резюме в хорошому стані. Документ має декілька складок і невеликих плям, а у верхній частині листа зберігся шматочок скотчу. Про автентичність резюме Джобса свідчать спеціальні сертифікати. Особа покупця анкети не розкривається.

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