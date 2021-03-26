Резонансна історія: про Меган Маркл і принца Гаррі знімуть фільм

Про бунтівну пару Меган Маркл і принца Гаррі знімуть фільм. Стрічка буде присвячена "втечі" закоханих з Великобританії.

"Гаррі і Меган: Втеча з палацу". Так називатиметься новий фільм про герцогів Сассекських. Про зйомки вже третьої стрічки про королівську парі оголосив американський телеканал Lifetime.

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У ньому обіцяють розповісти, що насправді призвело до розриву подружжя з монаршою сім'єю і переїзду до Каліфорнії. Правда, зізнаються автори, після скандального інтерв'ю Гаррі і Меган Опрі Вінфрі сценарій довелося переписувати. Поки не почалися зйомки фільму, особливі деталі фільму "Гаррі і Меган: Втеча з палацу" тримають в секреті. Однак в ЗМІ дізналися, що фільм розповість про події, які відбувалися в палаці до того, як онук Єлизавети II і його дружина вирішили скласти королівські обов'язки. Крім цього, автори стрічки не залишать без уваги сварки, які були між Вільямом і Гаррі, Кейт і Меган.

Днями стало відомо, що принц Гаррі знайшов аж дві роботи в Кремнієвій долині. Він став директором зі взаємодії компанії, яка надає психологічні консультації, а ще членом комісії, яка займається боротьбою з дезінформацією.

Кадр з майбутнього фільму

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