Режисерка фільму Мулан розповіла, чому у стрічці немає дракончика Мушу

Фільм "Мулан" – один з тих римейків, які дуже сильно відрізняються від оригіналу. Саме це й викликало невдоволення багатьох фанатів диснеївського мультфільму. У новій картині немає ані пісенних номерів, ані фаворита публіки – дракончика Мушу.

У новому інтерв'ю режисерка стрічки Нікі Каро пояснила, чому у фільмі дракончику Мушу не знайшлося місця.

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"Нам дуже подобалося те, що Мушу привніс у мультфільм, а саме його гумор і легкість. І завдання було в тому, щоб додати це в справжні стосунки Мулан з її побратимами. Мушу, який всім подобається в анімації, був радником і посередником Мулан. Але щоб втілити це в фільмі з живими акторами, потрібно було додати реалізму в її історію, щоб їй довелося налагоджувати такі стосунки зі своїми побратимами. Так що в цьому напрямку, звичайно, було багато роботи", – розповіла режисерка Нікі Каро.

За її словами, все просто – Мушу прибрали задля більшої реалістичності стрічки про Мулан.

Хоча до цього продюсер Джейсон Рід видавав відвертішу відповідь: "Дракон – це символ поваги, сили та могутності, і використання його в ролі дурного помічника не дуже сподобалося традиційній китайській аудиторії".

Нагадаємо, що в український прокат фільм "Мулан" виходить 10 вересня.

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