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Чорна Вдова – феміністка: Скарлетт Йоханссон розповіла про героїню нового фільму Marvel
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У новому інтерв'ю виданню Empire актриса Скарлетт Йоханссон розповіла про зйомки нового сольного фільму, присвяченого Чорній Вдові. Зірка стрічки зазначає, що картина Marvel торкнеться феміністичних тем.
Також вона додала, що сама супергероїня – та ще феміністка.
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Думаю, цей фільм багато в чому відображає суть рухів Time's Up і #MeToo. Якби ми не торкнулися цього у фільмі, вийшов би провал. Думаю, що для [режисера] Кейт Шортланд було особливо важливо зняти картину про жінок, які допомагають іншим жінкам і підіймають їм дух у лихоліття. Хтось запитав мене, чи є Наташа феміністкою. Зрозуміло. Це в якомусь сенсі дурне питання, – розповіла Йоханссон.
Також з'явився новий кадр фільму – Чорна Вдова проти Таскмастера.
Нагадаємо, що "Чорна Вдова" вийде 5 листопада на великі екрани в Україні. Фільм розповість, що з героїнею відбувалося після "Першого Месника: Громадянська війна" і до подій "Месників: Війна Нескінченності".
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