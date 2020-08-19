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Крістіна Агілера представила кліп для фільму Мулан

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Крістіна Агілера - фото 1
Крістіна Агілера / nme

Відома американська співачка Крістіна Агілера виконала оригінальну пісню Loyal Brave True, написану спеціально для фільму Мулан від Disney, і знялася в кліпі для неї.

Напередодні прем'єри фільму Мулан від Disney, яку було відкладено через пандемію, компанія представила пісню Loyal Brave True ("Ода хоробрості"), написану Джеймі Гартманом спеціально для стрічки, і кліп на неї.

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Пісню виконала двома мовами американська співачка Крістіна Агілера. В своєму Instagram співачка показала яскраві фото зі зйомок кліпу і поділилася враженнями від роботи над піснею. Вона розповіла, що компанія Disney завжди була для неї "початком багатьох магічних речей" і вона пишається тим, що працювала над її проєктом.

"Це довгоочікуваний проєкт, який довелося відкласти на початку року, коли всі кінотеатри закрили ... Але тепер ми можемо опублікувати пісні і музичні відео, які я записала англійською та іспанською мовами", – написала вона.

Це цікаво: Власник кінотеатру у Франції розгромив афішу "Мулан", і ось чому (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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