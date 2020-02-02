Режисер Silent Hill створить новий фільм за франшизою

Режисер Крістоф Ган (Красуня і чудовисько, Братство вовка) повідомив, що працює над новим фільмом за франшизою Silent Hill.

Про це він розповів в інтерв'ю французькому порталу Allocine. Компанія Konami – видавець однойменної серії ігор – наразі не анонсувала картину.

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У 2006 році Ган вже знімав фільм по Silent Hill. У ньому зіграли Рада Мітчелл (Чорна діра), Шон Бін (Володар перснів, Гра престолів) та інші. Бюджет картини склав $50 млн, а світові збори досягли $97,6 млн.

Раніше з'явилися чутки і про перезапуск серії Silent Hill. Компанія Konami не стала спростовувати інформацію від інсайдерів, а також заявила, що обмірковує можливість продовження серії.

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