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Історія Девіда Копперфілда: дивіться другий трейлер фільму

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Девід Копперфілд - фото 1
Девід Копперфілд / hronika

На каналі Movie Coverage в YouTube розмістили другий трейлер фільму Історія Девіда Копперфілда. Дивимося разом!

В основі сюжету – роман англійського письменника Чарльза Діккенса "Девід Копперфілд". Це історія життя хлопчика з бідної сім'ї, який подолав труднощі, щоб стати письменником. Ролі виконали Дев Патель, Бен Уішоу, Тільда Суїнтон, Хью Лорі, Бенедикт Вонг і Пітер Капалді.

Режисер – Армандо Іануччі. Світовий реліз фільму почнеться навесні 2020 року.

І ще: Ритм-секція: тизер трилеру з Блейк Лавлі та Джудом Лоу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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