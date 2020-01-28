Історія Девіда Копперфілда: дивіться другий трейлер фільму

На каналі Movie Coverage в YouTube розмістили другий трейлер фільму Історія Девіда Копперфілда. Дивимося разом!

В основі сюжету – роман англійського письменника Чарльза Діккенса "Девід Копперфілд". Це історія життя хлопчика з бідної сім'ї, який подолав труднощі, щоб стати письменником. Ролі виконали Дев Патель, Бен Уішоу, Тільда Суїнтон, Хью Лорі, Бенедикт Вонг і Пітер Капалді.

Режисер – Армандо Іануччі. Світовий реліз фільму почнеться навесні 2020 року.

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