Режисер Шазаму показав кумедне відео, в якому Бетмен запитує Супермена про секс

У недавньому інтерв'ю EW Знак Снайдер заявив, що його версія "Ліги справедливості" може отримати "дорослий" рейтинг R. Однією з причин цього є нецензурне слово на літеру F, яке у фільмі вимовляє Бетмен.

Повз цю заяву не міг пройти постановник "Шазаму" Девід Сандберг. Він представив свою версію такої сцени.

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У твіттері Сандберг опублікував момент з фільму "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". В оригіналі Брюс Вейн запитує Кларка Кента, чи може у нього йти кров. Коли Супермен відлітає, Бетмен каже: "Будеш [кровоточити]". У версії Сандберга Вейн ставить противнику зовсім інше питання.

Бетмен: "Скажи мені, ти [займаєш сексом]?"

Супермен відлітає

Бетмен: "Будеш"

Припустивши, що в мережі його жарт можуть зрозуміти не всі, режисер "Шазаму" уточнив: "Так, це з іншого фільму. Це жарт, і він не стосується Снайдера. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли подивлюся його "Лігу справедливості".

Раніше Девід Сандберг веселив підписників оновленими версіями сцен з "Шазаму". В одну він додав Генрі Кавілла, в іншу – Маппетів.

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