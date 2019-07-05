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Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото

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Швейцарець показує красиві пейзажі світу - фото 1
Швейцарець показує красиві пейзажі світу / instagram.com/gregslens

Талановитий режисер і фотограф Грегорі Кефера обожнює фіксувати найяскравіші моменти з подорожей, надихаючи людей досліджувати світ. Все ще вагаєтесь чи варто брати відпустку?

Знайомтесь, Грегорі Кефер (Gregory Koefer) – популярний режисер, фотограф та креативний директор, який мешкає та працює у Цюриху, у Швейцарії.

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Весь свій вільний час хлопець зосереджує на пригодах, лайфстайл-зйомці та пейзажах. А роботами Грегорі ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 16 тисяч підписників. Саме яскраві та атмосферні кадри режисера дозволили йому стати амбасадором Huawei Mobile Switzerland. Насолоджуйтесь!

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338472

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338473

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338474

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338475

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338476

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338477

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338478

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338479

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338480

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338481

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338482

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338483

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338484

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338485

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338486

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338487

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338488

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338489

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338490

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338491

Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото - фото 338492

Джерело всіх фото: instagram.com/gregslens

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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