Режисер подорожує світом, надихаючи людей на мандри: захопливі фото

Талановитий режисер і фотограф Грегорі Кефера обожнює фіксувати найяскравіші моменти з подорожей, надихаючи людей досліджувати світ. Все ще вагаєтесь чи варто брати відпустку?

Знайомтесь, Грегорі Кефер (Gregory Koefer) – популярний режисер, фотограф та креативний директор, який мешкає та працює у Цюриху, у Швейцарії.

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Весь свій вільний час хлопець зосереджує на пригодах, лайфстайл-зйомці та пейзажах. А роботами Грегорі ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 16 тисяч підписників. Саме яскраві та атмосферні кадри режисера дозволили йому стати амбасадором Huawei Mobile Switzerland. Насолоджуйтесь!

Джерело всіх фото: instagram.com/gregslens

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