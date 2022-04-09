"Русскій мір" в дії: режисер "Орла і Решки" показав, що залишилося від його дому

Режисер і ведучий "Орла і Решки" Євген Синельников кілька тижнів перебував у полоні російських окупантів. 10 березня йому таки вдалося вибратися та вивезти своїх рідних.

Тепер же Євген Синельников показав, що залишилося від його дому в Бучі. Спойлер: одні суцільні розвалини.

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У своєму інстаграмі ведучий виклав кілька світлин. На них можна побачити наслідки "русского міра" в Україні. Кадри вкотре підтверджують те, що окупанти приїхали лише для того, щоб руйнувати нашу країну.

Дякую "русскому міру", що врятував нашу сім'ю від жахів життя в Україні, От тепер заживемо!!!, – іронічно написав він під публікацією.

На першому фото щаслива родина Євгена Синельникова. А от на наступних можна побачити, що залишилося від його будинку в Бучі.

У коментарях Євгена Синельникова підтримали. Користувачі мережі раді, що його родині вдалося вибратися з цього пекла:

"Як добре що ви вчасно вирвалися з того пекла",

"Дуже прикро і шкода! Та дух наш незламний! Рашисти роблять це, бо ніколи не бачили нормального людського життя і сподіваюсь, що вже ніколи і не побачать! Тварі!",

"Це жах. А це повідомлення на стіні "а кто разрешал вам в роскоши жить?", це відображає ту соціальну яму, в якій живуть росіяни",

"І за що це нам усім, Боже збережи і відверни ту кляту орду".

Ми все неодмінно відбудуємо. А поки закликаємо підтримувати ЗСУ та не забувати, що все буде Україна!

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