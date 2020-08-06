Режисер Ла-Ла-Ленду зняв вертикальну короткометражку на iPhone 11 Pro

Компанія Apple випустила у себе на YouTube-каналі вертикальну короткометражку, яку повністю зняли на iPhone 11 Pro. Над нею працював режисер оскароносного фільму "Ла-Ла-Ленд".

Режисером корокометражки, знятої на iPhone 11 Pro, став Дем'єн Шазелл, відомий завдяки роботі над такими картинами, як "Ла-Ла Ленд", "Одержимість" і "Людина на Місяці".

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Фільм триває понад дев'ять хвилин. Сама стрічка – нарізка з різних жанрів кіно. Apple також виклала бекстейдж зі зйомок, де можна подивитися, як стрічка створювалася.

При зйомці відео Шазелл використовував розширений динамічний діапазон, стабілізацію відео, надширококутний об'єктив і інші функції iPhone.

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