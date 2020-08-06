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Перевтілення Беннера на Халка перенесли на 1093 листи паперу: круте відео

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Над малюнками Халка художниця працювала три місяці - фото 1
Над малюнками Халка художниця працювала три місяці

Кілька днів тому художниця під ніком dP Art Drawing представила свою нову роботу – фліпбук, присвячений Халку. Для його створення було потрібно 1093 малюнки.

У роботі точно відтворено знаменита сцена з фільму "Месники", в якій Беннер перетворюється на Халка під час битви у Нью-Йорку. У цьому ж моменті герой розкриває свій секрет, заявляючи, що він постійно злий.

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За словами автора, фліпбук став найбільшим з усіх, що їй доводилося робити. Робота над ним зайняла понад три місяці. За процесом створення можна поспостерігати у цьому ролику:

За тиждень відео dP Art Drawing зібрало 1,2 млн вподобань та понад 21 млн переглядів. Користувачі хвалять художницю за майстерність та вражаються її терпінню.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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