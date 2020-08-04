Блогерка відтворює кадри з улюблених фільмів, шукаючи відповідні локації по світу: фото

Блогерка з Німеччини Андреа Девід не просто подорожує по світу – вона знаходить локації зйомок фільмів і відтворює там улюблені сцени та кадри. За кілька років ентузіастка відвідала вже понад 1000 місць зйомок.

Андреа зважилася на таку ідею після здачі диплома, в якому вона досліджувала вплив кіноіндустрії та фільмів на туризм. "Легше знаходити різні місця з фільмів, якщо просто показати людям момент з фільму. Тому я часто вожу з собою видруковані фотографії", – ділиться лайфхаком дівчина.

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Саме так до неї й прийшла ідея того формату, який вона використовує до сих пір – рука тримає фотографію моменту у фільмі, а на тлі – реальна локація.

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