Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму

Американський кінорежисер Тодд Філліпс опублікував рідкісні фото зі зйомок фільму Джокер. Унікальні кадри з'явилися на офіційній сторінці режисера в Instagram.

На опублікованих кадрах можна помітити актора Хоакіна Фенікса в ролі суперлиходія Артура Флека. На одному зі знімків Фенікс стоїть спиною до фотографа і дивиться на сходи, на яких танцює у фільмі. На другому фото актор уже в образі Джокера підіймається сходами.

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Вперше прем'єра відбулася 31 серпня 2019 року на 76-му Венеціанському кінофестивалі, де картина удостоїлася головного призу – Золотого лева.

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