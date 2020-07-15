Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму

  • 25
Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму - фото 1

Американський кінорежисер Тодд Філліпс опублікував рідкісні фото зі зйомок фільму Джокер. Унікальні кадри з'явилися на офіційній сторінці режисера в Instagram.

На опублікованих кадрах можна помітити актора Хоакіна Фенікса в ролі суперлиходія Артура Флека. На одному зі знімків Фенікс стоїть спиною до фотографа і дивиться на сходи, на яких танцює у фільмі. На другому фото актор уже в образі Джокера підіймається сходами.

Це цікаво: 10 фільмів, які справді змінюють погляди людей на життя: вибір мережі

Вперше прем'єра відбулася 31 серпня 2019 року на 76-му Венеціанському кінофестивалі, де картина удостоїлася головного призу – Золотого лева.

Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму - фото 415957
Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму - фото 415956

Читайте також: 10 секс-сцен із популярних фільмів, які поставили акторів у незручне становище

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 2653
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • 12 липня, 16:50
  • 811
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 12 липня, 14:25
  • 252
Загрузка...
Новини