10 секс-сцен із популярних фільмів, які поставили акторів у незручне становище

Секс-сцени – непросте випробування навіть для досвідчених акторів, тому часто зірки потрапляють у кумедні й не дуже казуси, намагаючись показати максимум пристрасті. Дехто перегинає палку, а декому так і не вдається зіграти природно.

Очевидна незручність (хоч і максимально природна) виникла, коли Генрі Кавілл зізнався, що він "надто розхвилювався" під час зйомок парної сцени для серіалу "Тюдори", або коли тоді ще неповнолітньому актору Крістоферу Мінц-Плассе довелося "втрачати цноту" в "Суперперцях" під наглядом власної мами.

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Та казуси трапляються не лише з новачками, а й з досвідченими акторами.

Кейт Вінслет + Леонардо Ді Капріо, "Життя спочатку" (2008)

Тоді Кейт Вінслет була одружена з режисером цього фільму Семом Мендесом, і саме він інструктував її та її кінопартнера Леонардо Ді Капріо, як зіграти секс-сцену. "Я постійно повторювала, що це занадто дивно, – розповіла згодом акторка. – Лео радив перебороти це відчуття. Та він – мій найкращий друг, а Сем – мій чоловік". На щастя, зусилля Вінслет не були даремні, адже за цю роль вона отримала "Золотий глобус" як найкраща акторка.

Емілія Кларк + Джейсон Момоа, "Гра престолів" (2011)

Багато хто критикував цей серіал через відверті секс-епізоди, але під час їх зйомок було чимало кумедних моментів. Наприклад, Емілія Кларк, яка зараз дружить зі своїм колишнім кінопартнером Джейсоном Момоа, буквально впала в істерику, коли актор вирішив одягнути пухнасту рожеву шкарпетку замість звичайної.

Дакота Джонсон + Джеймі Дорнан, "П'ятдесят відтінків сірого" (2015)

Головним акторам цієї стрічки критично бракувало хімії, хоча "50 відтінків" – саме про пристрасть. Та не варто кидати в Дакоту та Джеймі гнилі помідори, адже годинами імітувати секс на знімальному майданчику – не так уже й просто. "Це досить нудно, – зізнавалась потім Джонсон. – Ми не займаємось сексом, але лише протягом одного дня я симулювала секс цілих сім годин. Це перебір".

Джуліана Мур + Роберт Паттінсон, "Зоряна карта" (2014)

Секс-сцени мають бути спекотними, але для Роберта Паттінсона вони стали занадто гарячими в буквальному сенсі цього слова. Річ у тому, що зйомки фільму "Зоряна карта", у якому він грав з Джуліаною Мур, проходили в Торонто, і там (на диво!) було дуже спекотно. "Вона одна з тих, хто взагалі не потіє, – пригадував згодом Паттінсон. – А от я навпаки. Я буквально намагався ловити краплі поту, щоб вони не падали на її спину! Згодом вона запитала, чи в мене часом не почалась панічна атака. Це було дуже ніяково".

Олівія Вайльд + Раян Рейнольдс, "Хочу як ти" (2011)

Під час зйомок інтимної сцени Рейнольдс випадково зняв накладні соски своєї зіркової колеги. "Олівія намалювала на них милі смайлики, – зізнався актор. – І, дивлячись на них, я забував усі свої репліки. У якийсь момент вона взяла мене за руки та поклала їх на груди… Коли я забрав свої руки, то побачив на них два усміхнені обличчя. Я навіть уявлення не мав, що робити. Рефлекторно, як ідіот, я просто поклав руки прямо на її голі груди".

Енн Гетевей + Джейк Джилленгол, "Кохання та інші ліки" (2010)

Енн Гетевей пережила один з найбентежніших моментів під час її зйомки з Джейком Джилленголом. Вона випадково засвітила голе тіло перед усією знімальною командою. "Я мусила зняти пальто і бути оголеною під ним, – розповіла актриса. – І я думала, що ми вже знімаємо, але виявилося, що ми просто репетируємо, і я стояла без одягу перед безліччю людей!"

Марго Роббі + Леонардо Ді Капріо, "Вовк з Волл-Стріт" (2014)

Заняття сексом на купі грошей, як виявила Марго Роббі, може реально нашкодити вам. Марго згадує сцену, яку знімала з Леонардо Ді Капріо: "Я отримала мільйон порізів на спині від усіх цих вирізаних грошей! Це не так гламурно, як здається… коли я підвелася з ліжка, то обернулася, щоб взяти халат, і всі ахнули. Я сказало: "Що таке?" І вони сказали: "Схожі на те, що вас шмагали мільйони разів. Ваша спина вкрита тисячею червоних подряпин".

Дженніфер Лоуренс + Кріс Пратт, "Пробудження" (2016)

Коли Дженніфер Лоуренс та Кріс Пратт грали перший поцілунок своїх персонажів, то об'ємні скафандри трохи заважали. "Ми не знали, що це станеться, – розповіла актриса. – Коли прозвучала команда "Знімаємо!" ми почали цілуватися. Бумц-Бумц! Наші голови не діставали одна до одної. Ми посміялися з цього приводу, і включили цей кадр до фільму".

Крістен Віг + Джон Хемм, "Подружки нареченої" (2011)

Фільм починається сценою пристрасті між персонажами Крістен Віг та Джона Хемма. "Я не маленька людина, – пояснив актор в коментарі Playboy у 2012 році. – Я важу принаймні 90 кг, а Віг – худенька й маленька. Я сказав їй: "Просто вдар мене в бік, якщо зроблю тобі боляче".

Крістофер Мінц-Плассе, "Суперперці" (2007)

Навряд чи юний актор думав, що опиниться у максимально незручній ситуації під час зйомок в "Суперперцях". Оскільки тоді він був неповнолітнім, на майданчику його постійно супроводжувала його мама – у тому числі в сцені, де його персонаж втрачає цноту. "Мені довелося симулювати статевий акт перед нею", – згадує тепер Крістофер.

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