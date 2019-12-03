Режисер Дедпула і Форсажа зняв ефектну рекламу на iPhone

Американський режисер Девід Літч зняв видовищний рекламний ролик продуктів компанії Apple. Відео було зняте на телефон iPhone 11 Pro.

Щоб зняти захоплююче кіно – не обов'язково мати арсенал, звичний для зйомок блокбастерів. Так вважає Девід Літч, режисер і виконавчий продюсер таких блокбастерів як "Джон Вік", "Дедпул", "Вибухова блондинка", "Форсаж: Хоббс і Шоу".

І ще: DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року

Для зйомок рекламного ролика Битва в сніжки режисер використовував телефон iPhone 11 Pro, постаравшись розкрити всі можливості камери. Дивіться, що з цього вийшло.

Дивіться також: Різдвяна реклама Apple зворушила користувачів мережі