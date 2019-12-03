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Режисер Дедпула і Форсажа зняв ефектну рекламу на iPhone

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Режисер Дедпула і Форсажа зняв ефектну рекламу на iPhone - фото 1

Американський режисер Девід Літч зняв видовищний рекламний ролик продуктів компанії Apple. Відео було зняте на телефон iPhone 11 Pro.

Щоб зняти захоплююче кіно – не обов'язково мати арсенал, звичний для зйомок блокбастерів. Так вважає Девід Літч, режисер і виконавчий продюсер таких блокбастерів як "Джон Вік", "Дедпул", "Вибухова блондинка", "Форсаж: Хоббс і Шоу".

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Для зйомок рекламного ролика Битва в сніжки режисер використовував телефон iPhone 11 Pro, постаравшись розкрити всі можливості камери. Дивіться, що з цього вийшло.

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Джерело: youtube
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