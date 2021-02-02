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Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час

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Ретроградний Меркурій: що не можна робити - фото 1
Ретроградний Меркурій: що не можна робити

Ретроградний Меркурій може серйозно впливати на самопочуття деяких людей. Тому у цей період важливо правильно налаштуватись на позитив та дотримуватись простих порад астрологів.

Планети та зірки мають значний вплив на життя людей, а ретроградний рух Меркурія не дарма вважають часом, коли все може піти не за планом. Відзначимо, що у 2021 році ретроградний Меркурій припадає на період з 30 січня до 21 лютого.

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Астрологи розповіли, як уникнути неприємностей та поганого самопочуття у ці три тижні. Відзначимо, що ретроградний рух планети не варто вважати лише негативним явищем, адже можна продовжити рухатись до своїх цілей, але з новими справами краще зачекати.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія:

  • Брати та давати у борг, а також підписувати важливі документи;
  • Не варто довіряти малознайомим людям, навіть якщо вони здаються дуже приємними та доброзичливими;
  • Краще не йти на ризик у будь-якій зі сфер життя, не прорахувавши всі можливі сценарії розвитку подій;
  • Не варто влаштовувати сварки та конфлікти через наплив емоцій, адже є високі шанси, що стосунки вже не повернуться у норму. Також краще не розкривати свої почуття тим, хто не певен у другій половинці.
  • Краще не забувати про здоровий спосіб життя, адже це може викликати ряд неприємностей;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам, оскільки у цей період дуже важко буде випрацьовувати нові корисні звички;
  • Краще відмовитись від кардинальних змін у зовнішності;
  • Не варто змінювати місце чи сферу роботи.
Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час - фото 445945

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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