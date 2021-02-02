Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час

Ретроградний Меркурій може серйозно впливати на самопочуття деяких людей. Тому у цей період важливо правильно налаштуватись на позитив та дотримуватись простих порад астрологів.

Планети та зірки мають значний вплив на життя людей, а ретроградний рух Меркурія не дарма вважають часом, коли все може піти не за планом. Відзначимо, що у 2021 році ретроградний Меркурій припадає на період з 30 січня до 21 лютого.

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Астрологи розповіли, як уникнути неприємностей та поганого самопочуття у ці три тижні. Відзначимо, що ретроградний рух планети не варто вважати лише негативним явищем, адже можна продовжити рухатись до своїх цілей, але з новими справами краще зачекати.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія:

Брати та давати у борг, а також підписувати важливі документи;

Не варто довіряти малознайомим людям, навіть якщо вони здаються дуже приємними та доброзичливими;

Краще не йти на ризик у будь-якій зі сфер життя, не прорахувавши всі можливі сценарії розвитку подій;

Не варто влаштовувати сварки та конфлікти через наплив емоцій, адже є високі шанси, що стосунки вже не повернуться у норму. Також краще не розкривати свої почуття тим, хто не певен у другій половинці.

Краще не забувати про здоровий спосіб життя, адже це може викликати ряд неприємностей;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам, оскільки у цей період дуже важко буде випрацьовувати нові корисні звички;

Краще відмовитись від кардинальних змін у зовнішності;

Не варто змінювати місце чи сферу роботи.

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