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Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 1 – 7 лютого 2021 року!
Перший тиждень лютого принесе чимало нових позитивних вражень та натхнення багатьом знакам Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує порція гарного настрою та завзяття, тому підтримуйте їх на високому рівні упродовж всього тижня. Це допомагатиме впоратись з усіма справами, а вихідні проведіть максимально розслаблено. Перезарядка не буває зайвою.
Телець
У Тельців попереду доволі активний тиждень, але доля буде полегшувати виконання усіх завдань, тому не надто переймайтесь, якщо щось йде не за планом. Більше думайте про позитив, а також не зважайте на людей, які не бажають вам добра.
Близнюки
Для Близнюків старт лютого буде часом, коли варто навести лад у своєму житті. Почати можна з помешкання, а далі дійти і до списку завдань, які ви відкладали "на завтра/на понеділок/з нового року". Як тільки ви впораєтесь з ними, то з'явиться час для нових звершень.
Рак
Раки вступають на світлу смугу свого життя, коли їхнє романтичне бачення світу виправдає себе. Ваша неймовірна харизма допоможе налагоджувати корисні контакти, а творча душа прагнутиме руху. Тому займіться тим, що приносить найбільше задоволення.
Лев
Леви постійно намагаються взяти на себе якомога більше спарв, через що виникає не лише фізична, а й емоційна втома. Щоб не погіршувати ситуацію, поставте серед пріоритетів відпочинок. Він може бути спільним з дорогими людьми, а може допомогти зосередитись лише на собі.
Діва
Дівам цього тижня варто кілька разів обміркувати кожне своє слово, а тоді вже починати серйозні розмови. Інколи ви надто наївно поводитесь у колі людей, яких важко назвати хорошими знайомими. Тож уникайте помилок та не розкривайтесь першому зустрічному.
Терези
Терезам удача усміхатиметься на всі 32, тож можна братись за втілення своїх мрій. Єдине, що заважатиме на цьому шляху, - це надмірна самокритика. Досить намагатись аналізувати кожен свій крок, а також недооцінювати свої сили. Така звичка точно не принесе позитиву.
Скорпіон
Скорпіонам також доведеться поборотись з собою за порцію щастя, адже ваше мислення частенько відштовхує приємні сюрпризи долі. Настав час придивлятись до позитивних дрібниць та значно менше шукати щось погане у людях.
Стрілець
Стрільців очікує дуже сприятливий фінансовий тиждень, тому налаштовуйтесь на те, що ваша самовіддача має бути на максимум. Більше уважності, менше дратівливості - ваш шлях до успіху вже почався, тому не сходьте з нього.
Козеріг
Козерогам астрологи радять на початку лютого відмовитись від того, щоб ділитись бодай з кимось своїми планами чи переживаннями. Мовчання справді стане золотом, а також дозволить уникнути багатьох проблем у майбутньому. Тому краще втримайтесь від зайвих балачок про себе.
Водолій
У Водоліїв починається дуже сприятливий період у житті, коли вдача стане частиною долі. Тому насолоджуйтесь тим, що маєте, а також не бійтесь мріяти. Ви маєте неймовірний потенціал для того, щоб здійснити задумане.
Риби
Рибам варто бути дуже обачними у спілкуванні з оточенням, адже далеко не всі поряд з вами приємні та милі люди. Уникайте токсичних осіб, які лише погіршують ваше самопочуття. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку може випасти нагода знайти свою половинку.
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