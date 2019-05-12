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Ретро-краса: фотограф полює на вітрини старовинних ліверпульських магазинів

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Ретро-краса: фотограф полює на вітрини старовинних ліверпульських магазинів - фото 1

За допомогою свого проекту венесуельський фотограф Антоніо Франко намагається задокументувати історію міста, яка зникає. Дивіться, які світлини він робить.

Фотографа вразили старовинні будівлі британського міста, маленькі незалежні магазинчики і їх історія.

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Антоніо Франко почав свій інстаграм-проект "Вітрини магазинів Ліверпуля" (Liverpool's Shop Fronts), щоб ретельно задокументувати історію міста. За словами фотографа, багато будинків, які він запам'ятав, через деякий час опинилися закриті або зруйновані. Як вважає автор проекту, це завдає шкоди вигляду міста.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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