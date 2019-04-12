Один в один: 6-річна блогерка перевтілюється у найвідоміших зірок

Стефані стала популярною ще у 2013, коли їй не було ще й 3 років. Вона приміряє на себе вбрання знаменитих світських левиць. Зацініть, як це виглядає.

Цей Інстаграм-акаунт належить Стефані Чаглар. За її перевтіленнями слідкує понад 238 тисяч підписників. У профілі зазначено, що дівчинка зараз мешкає у Туреччині.

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Мама дівчинки – художниця. А також вона створює неймовірні костюми для своєї доньки Стефані. Дівчинка копіює світлини найвідоміших зірок світу. Серед її образів: Кеті Перрі, Леді Гага, Меган Маркл, Ріанна, Джей Ло, Бейонсі, Ніколь Кідман, Енн Хетуей, Джиджи Хадід та інші.

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