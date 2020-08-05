Хлопці: трейлер 2 сезону серіалу лише для дорослих

У мережі з'явився повноцінний трейлер другого сезону серіалу "Хлопці" (The Boys), який переверне ваше уявлення про супергероїв. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінгова платформа Amazon Prime потішила глядачів промо продовження серіалу "Хлопці" (The Boys), дата виходу 2 сезону якого запланована вже на 4 вересня. Відомо, що фанати зможуть за раз оцінити одразу 3 епізоди, а решта серій (5) виходитимуть за графіком раз у тиждень.

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Сюжет розповідає про команду відчайдушних хлопаків, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.

У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот та інші.

Хлопці, дивитись трейлер 3 сезону серіалу онлайн:

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