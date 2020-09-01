Ми ті, хто ми є: HBO випустив трейлер нового мінісеріалу

Телеканал HBO презентував повноцінний трейлер мінісеріалу "Ми ті, хто ми є", над яким працював Лука Гуаданьїно. Це перший телевізійний проєкт режисера мелодрами "Клич мене своїм ім'ям".

Ролі виконали Хлоя Севіньї, Франческа Скорсезе, Джек Ділан Грейзер, Алісі Брага, Кід Куді і інші.

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Серіал розповість про стосунки 14-річних Фрейзера Вілсона і Кейтлін Харпер, які разом зі своїми батьками-військовими живуть на італійській армійській базі. В очах інших "дітей полку" вони здаються парою, але на ділі Вілсон сумує за своїм нью-йоркським другом Марком і прив'язується до солдата на ім'я Джейсон, а Харпер занадто захоплена зброєю, єдиноборствами та військовою технікою.

Гуаданьїно зняв перші два і фінальний епізоди, а над сценарієм він працював разом з Паоло Гуаданьїно і Франческою Маньєрі. Проєкт складається з 8 епізодів, прем'єра намічена на 14 вересня.

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