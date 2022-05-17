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Ресторани та кафе Києва почали продавати алкоголь до самого вечора

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У Києві відновили продаж алкоголю - фото 1
У Києві відновили продаж алкоголю / unsplash

Міська влада Києва відновила продаж алкоголю у закладах харчування. Щоправда, деякі обмеження все ж є.

Так, уже з 16 травня кияни можуть замовляти алкоголь у кафе, ресторанах та інших закладах харчування з 11:00 до 22:00. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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При цьому, купити алкоголь у магазинах можна лише вдень – з 11:00 до 16:00.

Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за максимальної відкритості ведення бізнесу, – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, що у перший місця війни у Києві та у багатьох інших містах України діяв "сухий закон". Продаж алкоголю був повністю заборонений.

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