Комендантська година у Києві буде скорочена: нові обмеження діятимуть з 15 травня

Уже відсьогодні, 15 травня, у Києві комендантська година триватиме на 1 годину менше.

Як пише Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, з 15 травня комендантська година в українській столиці буде скорочена. Триватиме вона 6 годин – починатиметься о 23:00 і закінчуватиметься о 05:00 (а не з 22:00 і до 05:00, як це було до того).

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Увага! У Києві та Київській області комендантська година з 15 травня триватиме щоночі з 23:00 до 05:00, – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що на час обмеження заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, користуватися власним транспортом чи йти містом пішки. Винятки розповсюджуються на тих осіб, які мають спеціальні дозволи.

Виходити з дому можна лише тоді, коли потрібно пройти найближчого укриття у випадку повітряної тривоги.

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