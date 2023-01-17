Ресторан, який 5 разів отримував звання "найкращого у світі", зачиняють – у чому причина

Ресторан Noma, який розташований у Копенгагені, п'ять разів отримував титул "найкращого у світі" за версією премії The World's 50 Best Restaurants. Також цей заклад має три зірки Michelin. Читайте далі та дізнайтеся, чому цей ресторан незабаром закриють!

Ресторан Noma відкрили ще у 2003 році, а у 2024 році його планують зачинити. Про це повідомили у виданні The New York Times.

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Шеф-кухарем закладу є Рене Редзепі. Він також був співавтором книги про ферментацію в гастрономічній сфері The Noma Guide to Fermentation. Він розповів, що та модель, на основі якої побудований ресторан Noma трудомістка, дорога й більше не є стійкою.

Фінансово й емоційно це просто не працює", – зазначив кухар.

Незабаром заклад закриється для регулярного обслуговування відвідувачів. Проте на цьому Noma не припиняє експерименти – буде штатною харчовою лабораторією й розроблятиме нові страви та продукти для Noma Projects, де розробляють нові рецепти та навчають кухарів.

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