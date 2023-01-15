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Новий рік 2023

Найкращі 52 локації світу, які варто відвідати у 2023 році – список від The New York Times

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Найкращі 52 локації світу, які варто відвідати у 2023 році – список від The New York Times - фото 1

Американське видання The New York Times оприлюднило щорічний список із 52 місць з усього світу, які радять відвідати у 2023 році. Читайте далі та дізнайтеся про найкращі локації світу для мандрів!

Коли формували цей список, то брали до уваги такі аспекти, як їжа, культурна цінність та природна краса.

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Повний список локацій можна переглянути за ЦИМ посиланням.

ТОП 10 найкращих локацій для подорожей у 2023 році:

  1. Лондон, гамірне місто, готове до коронації
  2. Маріока, японське містечко неподалік від Токіо
  3. "Долина монументів", каньйони в Аризоні, США
  4. долина Кілматрін Глен у Шотландії, де зберігається велика концентрація залишків епохи неоліту та бронзового віку
  5. місто Окленд у Новій Зеландії
  6. Палм-Спрінгз у Каліфорнії, США
  7. острів Кенгуру в Австралії
  8. річка Вйоса, яка протікає через Албанію і Грецію
  9. столиця Гани Аккра
  10. норвезьке місто Тромсе
Найкращі 52 локації світу, які варто відвідати у 2023 році – список від The New York Times - фото 518420

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