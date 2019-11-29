Реставратори виявили рідкісний портрет Єлизавети I, яким спокушали її женихів

Рідкісне зображення молодої королеви Єлизавети I виявили під шаром фарби під час реставрації картини. Про це оголосив аукціонний будинок Bonhams.

Відзначається, що власники картини не знали, хто був на полотні, поки не віддали його на експертизу. Виявилося, що під старими шарами фарби, нанесеними, як вважають вчені, в XIX столітті, є портрет англійської королеви. Картина була написана у 1562 році, через три роки після коронації, і стала одним з найбільш ранніх зображень Єлизавети I, якій тоді було близько 29 років.

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Рідкісний портрет Єлизавети I

Як вказав директор відділу старих майстрів Bonhams Ендрю Маккензі, "робота була призначена для того, щоб потенційні чоловіки побачили свіжий і витончений образ монаршої персони". У той час парламент вимагав від королеви вступити в шлюб. Женихами Єлизавети I в різний час вважалися король Іспанії Філіп II, австрійські ерцгерцоги Фердинанд і Карл II, король Швеції Ерік XIV.

Портрет планують виставити на торгах в Лондоні 4 грудня з початковою вартістю 150-250 тисяч фунтів стерлінгів.

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