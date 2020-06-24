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Реставратор перемалював Діву Марію і шокував замовника

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Непорочне зачаття - фото 1
Непорочне зачаття / artchive

Іспанський реставратор практично знищив полотно із зображенням Діви Марії. Він два рази перемалював обличчя Мадонни. Від отриманого результату замовник, який обіцяв заплатити 1,2 тисячі євро, був в гніві.

В Іспанії меблевий реставратор знищив копію картини Непорочне зачаття художника епохи бароко Бартоломе Естебан Мурільйо, що належала приватному колекціонерові, який замовив чистку полотна.

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Але під час реставраційних робіт майстер перемалював обличчя Діви Марії двічі. І обидва рази дуже невдало. У підсумку картина виявилася повністю зіпсованою.

Реставратор перемалював Діву Марію і шокував замовника - фото 411957

"Такі випадки зайвий раз підкреслюють, що реставрацією повинні займатися тільки професіонали", – заявив професор Фернандо Каррера зі Школи збереження і відновлення культурної спадщини в Галісії.

Після цього випадку реставратори Іспанії вимагають посилити правила, що регулюють роботи по відновленню картин. Зокрема, вони закликають наймати тільки професіоналів.

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Джерело: theguardian
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