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Лист Ван Гога, присвячений борделям, продали за понад 200 тисяч доларів

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Лист Ван Гога адресований іншому художнику - фото 1
Лист Ван Гога адресований іншому художнику

Лист художників Вінсента Ван Гога і Поля Гогена їх французькому колезі Емілю Бернару про подробиці відвідин борделю пішло з молотка на аукціоні в Парижі. Його придбав Фонд Вінсента Ван Гога за € 210,6 тисячі (близько $ 237 тисяч).

Лист на 4 сторінки написаний 1-2 листопада 1888 року і адресований спільному другові художників Емілю Бернару.

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У ньому Ван Гог і Гоген описують життя в місті Арль у французькому Провансі, де вони деякий час працювали разом, поки не посварилися. У своєму посланні художники міркують про живопис і згадують про свої візити до панянок легкої поведінки. За їх словами, відвідування публічних будинків допомагає їм у роботі.

"Зараз Гоген працює над полотном із зображенням того ж нічного кафе, що намалював і я, але з фігурами, які видно в борделях. Схоже, це буде знаменна картина", – згадується в листі, який буде у 2020 році виставлено в музеї Ван Гога в Амстердамі. Експерти запевняють, що це єдиний зразок листування голландського живописця з іншими художниками.

Лист виставлять в музеї Ван Гога в Амстердамі - фото 410937
Лист виставлять в музеї Ван Гога в Амстердамі

Через кілька тижнів після написання листа у Ван Гога стався нервовий зрив і він відрізав собі частину лівого вуха. У 1890 році художник помер – згідно з найпоширенішою версією, наклав на себе руки.

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Джерело: CTV News
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