Репліку одного з найвідоміших Bentley виставили на продаж (ФОТО)

Фірма Thiesen Hamburg GmbH виставила на продаж репліку одного з найзнаменитіших Bentley в історії – Blue Train Special. Автомобіль побудували на честь 80-річчя знаменитої гонки Вулфа Барнато проти швидкого поїзда Le Train Bleu.

Спорткар, відомий зараз як Blue Train Special, або Blue Train Bentley, увійшов в історію завдяки Вулфу Барнато, британському фінансисту, мільйонеру і запеклому гонщику. Про це пише cochesdelmundo.

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У березні 1930 року Барнато посперечався, що на своєму Bentley Speed ​​Six обжене експрес Le Train Bleu, який випливає з Канн в Кале, і з'явиться в лондонському клубі ще до того, як поїзд доїде до кінцевої станції. Бернат виграв парі, випередивши Синій поїзд на чотири хвилини.

Blue Train Recreation, збудований Racing Green Engineering, в точності повторює оригінальний Blue Train Special, тільки використовує шасі більш пізнього Bentley Mark VI (1946-1952). Ціна такої машини 398 тисяч євро. Під капотом – восьмициліндровий мотор Rolls-Royce B, спочатку розроблений для військової колісної техніки. Кузов – каркас із ясеня з відформованими вручну алюмінієвими панелями. Для обробки салону використана шкіра виробництва Connolly Leather і полірований шпон ліщини. У задній частині є спеціальні шафки для келихів.

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