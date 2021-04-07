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Реперка Карді Бі оголилася для чоловічого глянцю: гарячі кадри (18+)

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Карді Бі - фото 1
Карді Бі / instagram

Американська реперка Карді Бі стала героїнею весняного випуску чоловічого журналу XXL. Зірка не злякалася холоду і позувала на висоті 340 метрів над землею.

Зйомка відбулася в середині березня на оглядовому майданчику The Edge в Нью-Йорку. Карді Бі позувала в епатажних образах для фотографів Ахмада Барбера і Донта Моріса. А провокативними фото красуня поділилася в Instagram. Так, на одному зі знімків виконавиця постала перед камерою топлес в широких чорних штанах. Її груди прикривали тільки чорні підтяжки.

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В інтерв'ю реперка розповіла про сприйняття себе, як успішної жінки в шоу-бізнесі, про допомогу її чоловіка Оффсета в справах, про гроші і ділову сторону музики для темношкірої співачки, а також про майбутнє, яке бачить для дворічної доньки Кьярі.

XXL назвав Карді однією з найвпливовіших і найуспішніших жінок в хіп-хопі, а також "бійцем у всіх сенсах цього слова".

Реперка Карді Бі оголилася для чоловічого глянцю: гарячі кадри (18+) - фото 454645
Реперка Карді Бі оголилася для чоловічого глянцю: гарячі кадри (18+) - фото 454643
Реперка Карді Бі оголилася для чоловічого глянцю: гарячі кадри (18+) - фото 454646
Реперка Карді Бі оголилася для чоловічого глянцю: гарячі кадри (18+) - фото 454644

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