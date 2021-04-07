Кендіс Свейнпол повністю роздяглась для нової зйомки (18+)

Популярна модель Кендіс Свейнпол опинилась у центрі уваги мережі через серію ефектних фото, на яких позує абсолютно без одягу. Справжня естетика!

32-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для різних проєктів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 15 мільйонів підписників. Тут білявка ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно модель прикрасила новий номер журналу Madame Figaro. На кадрах можна побачити Кендіс зовсім без одягу на пляжі на Багамах. Не дарма дівчину вважають однією із найбільш популярних бікіні-моделей, адже вона завжди в ідеальній формі. Ловіть порцію естетики для очей:

Джерело фото: instagram.com/angelcandices

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