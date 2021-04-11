Реперка Cardi B зняла спокусливе відео в купальнику (18+)

Курйозна реперка Cardi B знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне відео, на якому зірка демонструє свої форми у крихітному купальнику.

28-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 87 мільйонів користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору поєднується із любов'ю до доволі відвертих кадрів.

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Нещодавно зірка опублікувала зухвале відео, на якому у всіх красі показує свої апетитні форми. Ванна кімната, купальник - ось секрет майже 22 мільйонів переглядів коротенького запису від Cardi B. Сама ж виконавиця назвала себе злодійкою на ролику, а фанати засипали її компліментами.

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