Реперка Cardi B розбурхала мережу голим нарядом і БДСМ-маскою: сміливі фото

Відома реп-виконавиця Cardi B з'явилася на публіці у відвертому прозорому вбранні і масці-балаклаві. Епатажними кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Співачка Cardi B прийшла на показ чоловічого Тижня моди в Парижі в екстравагантному вбранні. Зірка одягла чорний прозорий комбінезон, під який вибрала просту чорну білизну. Наряд доповнював широкий пояс і шуба з об'ємним коміром.

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Головним акцентом наряду стала маска у вигляді балаклави прикрашена каменями. Наряд дівчини викликав бурхливі обговорення в мережі.

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